L’apiphobie se traduit par la peur des abeilles, il s’agit d’une véritable phobie concernant non seulement les abeilles mais également les bourdons, les frelons et les guêpes. La personne souffrant d’apiphobie est susceptible de craindre les piqûres d’insectes. Comment s’explique l’apiphobie ? Existe-t-il des traitements permettant de surmonter la crainte des abeilles ?

Quels sont les facteurs déclenchant cette peur des abeilles ?

L’origine de cette phobie s’explique généralement par l’existence d’un événement traumatisant auquel le sujet a, un jour, été confronté. Il peut d’agir notamment d’une attaque d’abeilles ou de bourdons, d’une piqûre de guêpes sur une partie sensible du corps, etc.

Quelles sont les conséquences physiques et psychiques de l’apiphobie ?

La présence d’abeilles, à proximité de la personne souffrant d’apiphobie, peut déclencher rapidement chez elle un sentiment de panique voire même des crises hystériques associées à des cris et des sanglots.

Certains individus, quant à eux, éprouvent la sensation d’étouffer. Ils peuvent également être sujets à des étourdissements, à une sudation importante.

L’apiphobie : quels types de comportements entraîne cette peur incontrôlée des abeilles ?

Le profil des personnes touchées par l’apiphobie est très varié : il peut s’agir aussi bien d’un homme que d’une femme. Néanmoins, il semble que les enfants sont principalement concernés par cette crainte.

Pour se protéger, les sujets adoptent un mode de vie qui leur est propre : suppression des repas en extérieur, privilégier la ville à la campagne, etc.

Quels sont les traitements à prescrire ?

De nombreux praticiens reconnaissent l’efficacité de l’hypnose pour lutter contre cette phobie. Dans la mesure où l’apiphobie appartient à la famille des phobies, il est possible de s’orienter vers une thérapie comportementale et cognitive. Ce type d’approche vise à permettre à la personne phobique de surmonter sa crainte en dissociant la relation entre les abeilles et la crainte.

En suivant un traitement adapté, les individus souffrant d’apiphobie parviendront à surmonter les peur des frelons, bourdons, guêpes et abeilles.